Из-за тумана, который наблюдается в Грозном, упавший лайнер перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау.

Всего в самолете было 105 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщают СМИ Казахстана. Все они — граждане России и Азербайджана. Ранее сообщалось о 67 пассажирах и 5 членах экипажа.

Возможно, на борту упавшего самолета есть выжившие.

Момент крушения пассажирского самолета в Казахстане попал на видео. Он медленно, завалившись, падал на землю.