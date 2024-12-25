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Момент крушения пассажирского самолета в Казахстане попал на видео

Появились кадры момента крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines. Лайнер следовал из Баку в Грозный, но запросил посадку в аэропорту Актау, сообщает Baza .

На записи, снятой очевидцами, видно, как самолет медленно и под углом приближается к земле. Затем раздается взрыв, языки пламени поднимаются в небо.

Лайнер разбился в аэропорту казахстанского Актау. По предварительной информации, на борту было пять членов экипажа и 67 пассажиров.

Сообщается, что могут быть выжившие. На месте крушения работают экстренные службы.