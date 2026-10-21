В Истре завершают очередной этап обновления Центрального городского парка

Центральный городской парк Истры обновляет инфраструктуру: здесь меняют сцену и устанавливают санитарный модуль. Основные работы планируют завершить в ближайшие две недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном городском парке Истры в этом году расширили спортивные зоны: установили два новых стола для настольного тенниса и три тренажера на площадке для воркаута. Территорию также украсила новая цветочная композиция в виде фонтана.

Сейчас в парке заменяют старую сцену на современную и устанавливают новый санитарный модуль. Основные работы планируют завершить в ближайшие две недели. Новые объекты дополнят существующую инфраструктуру для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха.

Комплексное благоустройство парка провели в 2021 году. Тогда укрепили овраги и спуски, обустроили сеть пешеходных настилов, обновили смотровую площадку и лестницы, реконструировали ливневую канализацию и установили современное освещение. Сейчас парк продолжают развивать поэтапно.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.