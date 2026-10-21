Самбисты из Лобни выиграли Всероссийский турнир в Москве

Спортсмены лобненского клуба «Пума» Динислам Ахаев и Озодбек Дусматов заняли первые места на Всероссийском турнире по боевому самбо 18 октября в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир посвятили подвигу шестой роты Псковских десантников. Победителей из клуба «Пума» Динислама Ахаева и Озодбека Дусматова подготовил тренер Шавкат Дадабоев.

«Победа на турнире такого уровня — это результат системной работы тренера и характера самих ребят. Мы гордимся, что лобненские спортсмены достойно представляют город на всероссийской арене и продолжают традиции боевого самбо», — отметили в Лобненской федерации дзюдо и самбо.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье и не пропустили противника. Звание Героя России присвоили 22 десантникам, 21 из них — посмертно. Соревнования стали данью уважения мужеству и стойкости российских военнослужащих.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.