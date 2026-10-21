Дамир Алипкалиев начал работать эндоваскулярным хирургом в Ступине
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Дамир Алипкалиев проводит первый год в профессии в Ступинской больнице. Он пришел в учреждение по целевому направлению после обучения в Саратове и ординатуры в Бакулевском центре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Дамир Алипкалиев окончил Саратовский медицинский университет имени Разумовского и ординатуру в Бакулевском центре. Там он освоил операции на сердечно-сосудистой системе и периферических артериях верхних и нижних конечностей. Сейчас врач работает в Ступинской больнице по целевому направлению.
Выбор профессии был связан с семьей: мама Дамира Бекежановича — медсестра, тетя — фельдшер.
«Я в этом с детства нахожусь», — признался врач.
В работе ему приходится быстро принимать решения и отвечать за ход вмешательства.
«Здесь работа требует более быстрых решений, пациент находится на грани жизни и смерти. Я отвечаю за ход операции: должен выбрать стент, методику стентирования, методику проведения проводников — собственно, я оперирую», — рассказал Дамир Алипкалиев.
Молодой специалист совмещает теоретические знания с практикой и готов осваивать новые направления, чтобы помогать пациентам в критических ситуациях.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.