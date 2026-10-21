В янтаре возрастом 99 млн лет нашли древнейший отброшенный хвост ящерицы

Ученые обнаружили в куске янтаря из Мьянмы возрастом около 99 млн лет древнейшее прямое палеонтологическое свидетельство каудальной аутотомии — способности ящериц произвольно отбрасывать хвост, сообщает Naked Science .

Ранее о существовании такого механизма в древности судили лишь по косвенным признакам в окаменелых позвонках.

Объект длиной 8 мм сначала приняли за веточку или часть насекомого, но чешуйки выдали в нем хвост ящерицы. Микрокомпьютерная томография показала ровный срез, окруженный клиновидными пучками мышц. Это характерный признак добровольного отбрасывания, как у современных ящериц. Также на хвосте есть глубокий порез: вероятно, ящерица увязла в смоле, спаслась, отбросив хвост, а часть его позже обглодало насекомое.

Вид точно не определен, но хвост мог принадлежать ящерице семейства сцинковых.

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