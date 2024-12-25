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Минтранс Казахстана: на борту рухнувшего в Актау самолета было 16 россиян

Предварительно, по данным азербайджанской стороны, на борту разбившегося самолета в момент трагедии находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Детей не было, сообщает министерство транспорта Казахстана.

Среди пассажиров рухнувшего лайнера 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев, 3 гражданина Киргизии и 16 россиян.

В среду лайнер упал в районе аэропорта Актау в Казахстане. Ранее борт подавал экстренный сигнал. В самолете были и граждане России.

Как рассказали в Минздраве Казахстана, 12 человек выжили после трагедии. Их доставили в больницу.