12 человек выжили в результате крушения самолета в Актау
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По данным Минздрава Казахстана, 12 человек выжили после падения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Среди них есть ребенок.
Всех пострадавших в авиакатастрофе доставили в Мангистаускую областную больницу в Актау.
В среду лайнер упал в районе аэропорта Актау в Казахстане. Ранее борт подавал экстренный сигнал.
В разбившемся авиалайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. В основном это граждане РФ и Азербайджана.
В Сети опубликовали видео с места трагедии. На записи видно разломанный фюзеляж, лежащий в поле. Вокруг все усеяно обломками.