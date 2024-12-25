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12 человек выжили в результате крушения самолета в Актау

По данным Минздрава Казахстана, 12 человек выжили после падения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Среди них есть ребенок.

Всех пострадавших в авиакатастрофе доставили в Мангистаускую областную больницу в Актау.

В среду лайнер упал в районе аэропорта Актау в Казахстане. Ранее борт подавал экстренный сигнал.

В разбившемся авиалайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. В основном это граждане РФ и Азербайджана.

В Сети опубликовали видео с места трагедии. На записи видно разломанный фюзеляж, лежащий в поле. Вокруг все усеяно обломками.