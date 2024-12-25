сегодня в 10:25

В Сети появились кадры с места падения самолета Баку — Грозный

Опубликованы кадры с места падения самолета Azerbaijan Airlines, следовавшего из Баку в Грозный, сообщает Baza .

Лайнер упал в районе аэропорта Актау в Казахстане. На записи видно разломанный фюзеляж самолета, лежащий в поле. Вокруг все усеяно обломками.

Ранее борт авиакомпании Azerbaijan Airlines подавал экстренный сигнал.

В разбившемся авиалайнере находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, на борту могут быть выжившие.