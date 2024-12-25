32 человека выжили при крушении самолета в Актау

В Генпрокуратуре Азербайджана заявили о 32 выживших при крушении самолета в аэропорту Актау в Казахстане. В ведомстве отметили, что это не конечная цифра, сообщает Telegram-канал IZ.RU .

До этого в Сети появилась информация о 28 выживших. Девять из них находятся в больнице в критическом состоянии. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают 150 специалистов и 45 единиц спецтехники.

Утром 25 декабря лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту самолета находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек. По предварительным данным, оба пилота упавшего борта скончались.