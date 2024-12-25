Количество выживших при крушении самолета под Актау возросло до 28 человек

Число выживших в результате крушения пассажирского лайнера Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines в районе Актау выросло до 28 человек, сообщает ТАСС .

«Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте авиакатастрофы работают 150 человек личного состава и 45 единиц спецтехники.

Как пишет 112, девять из 28 выживших пассажиров находятся в больнице в критическом состоянии. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни.

Утром 25 декабря лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту самолета находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек.

Из-за сильного тумана в столице Чечни борт перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Момент крушения пассажирского самолета попал на видео. Перед крушением самолет подал аварийный сигнал.