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Разбившийся в Актау самолет мог подать аварийный сигнал из-за птицы

В РГП «Казаэронавигация» заявили, что разбившийся в Актау пассажирский самолет Embraer E190AR подал аварийный сигнал из-за столкновения с птицей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Еще одна причина, по которой лайнер мог подать сигнал, — нарушение рулевого управления.

По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Известно о 12 выживших. Экстренные службы работают на месте.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. В Сети появились кадры с моментом падения лайнера.