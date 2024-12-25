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Оба пилота погибли при крушении самолета Баку — Грозный под Актау

Оба пилота самолета Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines погибли при крушении лайнера в районе Актау в Казахстане, сообщает Baza .

По предварительным данным, несколько членов экипажа выжили. Это бортпроводник и бортпроводница.

Ранее стало известно, что всего в результате авиакатастрофы выжили 28 человек. Девять из них находятся в критическом состоянии. Информация о пострадавших уточняется.

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, а также пять членов экипажа. Погибли как минимум 10 человек.

Кадры с места падения лайнера появились в Сети. Судя по ним, хвост самолета остался целым.