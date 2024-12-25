Опубликованы фото с места падения самолета в Казахстане

В Сети появились фотографии с места крушения самолета компании Azerbaijan Airlines, который упал вблизи аэропорта Актау в Казахстане, сообщает Baza .

На кадрах видно, что хвост самолета остался целым и находится далеко от передней части лайнера, которая полностью выгорела. На месте происшествия работают экстренные службы.

Пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в среду утром в Казахстане. Из-за тумана в столице Чечни борт перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. До авиакатастрофы лайнер подал сигнал бедствия.

Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в том числе и граждане России. По данным МЧС Казахстана, 27 человек доставлены в больницы.