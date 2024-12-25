Уголовное дело возбудили после крушения самолета в Казахстане

В Казахстане завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств после авиакатастрофы, сообщает ТАСС .

В стране начато досудебное расследование по указанной статье.

Как пишет агентство Казинформ, специалисты устанавливают причины трагедии.

Утром 25 декабря лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту самолета находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек. Выжили 28 человек.

Из-за сильного тумана в столице Чечни борт перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Момент крушения пассажирского самолета попал на видео. Перед крушением самолет подал аварийный сигнал.