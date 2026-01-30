Карантин ввели во всех корпусах Прокопьевского интерната, где умерли пациенты

Во всех корпусах Прокопьевского психоневрологического интерната в Кузбассе, где скончались девять постояльцев, теперь действует карантин. Такое решение принял Роспотребнадзор, сообщает ТАСС .

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина рассказала, что учреждение закрыто для посещений. Также в интернате запрещены общественные мероприятия.

Она добавила, что питание в ПНИ организовали по корпусам.

Ранее в Прокопьевском психоневрологическом интернате была зафиксирована вспышка гриппа А. Заболели 46 человек. В январе в учреждении скончались 9 пациентов. В СК считают, что вирус распространился из-за халатности сотрудников.

Также выяснилось, что медицинские сестры в доме-интернате мыли туалеты и работали санитарками. Обработка грибковых ногтей проводилась в том же помещении, в котором брали кровь у пациентов. Кроме того, подопечных кормили протухшей едой.

