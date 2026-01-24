Ломает все тело: психбольные заболели гонконгским гриппом в Кузбассе

В Кемеровской области зафиксирована вспышка гриппа А в доме-интернате для людей с психическими расстройствами. По предварительным данным, постояльцы могли заболеть гонконгским гриппом, сообщает SHOT .

В Прокопьевском доме-интернате заболели 46 человек. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Жители интерната жалуются на лихорадку, высокую температуру до 40 градусов, сильную головную боль и ломоту в теле. Всех заболевших госпитализировали.

В настоящее время подтип гриппа А, которым заболели постояльцы психоневрологического дома-интерната, устанавливается. Согласно одной из версий, это может быть гонконгский грипп.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах набирает обороты новая неизлечимая вирусная инфекция. При этом аденовирус легко принять за обычные ОРВИ или грипп.

