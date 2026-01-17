Опаснее COVID-19: в США распространяется неизлечимая вирусная инфекция

В Соединенных Штатах набирает обороты новая неизлечимая вирусная инфекция. При этом аденовирус легко принять за обычные ОРВИ или грипп, сообщает Mk.ru .

Новый вирус стремительно поражает дыхательную систему, глаза, почки и другие важные органы. Аденовирус чрезвычайно заразен и передается от человека к человеку, особенно активно проявляя себя в холодные месяцы.

Также вирус оказался одним из ключевых факторов роста заболеваемости гриппом, что привело к 7,5 млн зарегистрированных случаев, 81 тыс. госпитализаций и 3,1 тыс. смертям только в этом сезоне. Специалисты активно изучают происхождение вируса, рассматривая гипотезу о его разработке как нового биологического оружия.

Американские чиновники обеспокоены и призывают не недооценивать текущую ситуацию, подчеркивая вероятность возникновения новой мировой пандемии, подобной началу пандемии COVID-19.

Ранее врач предупредила об опасном заболевании, способном навсегда изменить жизнь. Вирус поражает нервную систему, атакуя спинной и головной мозг, что может привести к параличу и длительной инвалидизации.

