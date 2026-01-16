Врач предупредила об опасном заболевании, способном навсегда изменить жизнь

Полиомиелит — крайне опасное заболевание, которое способно навсегда изменить жизнь человека. Болезнь легко передается от человека к человеку и особенно угрожает детям до пяти лет. Оно приводит к инвалидизации ребенка, при этом наблюдаются параличи рук и ног, развиваются контрактуры, деформации суставов, искривление позвоночника, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

Вирус поражает нервную систему, атакуя спинной и головной мозг, что может привести к параличу и длительной инвалидизации. Эта способность вызывать необратимые повреждения делает полиомиелит одной из самых тревожных инфекций. В 1988 году ВОЗ поставила задачу ликвидировать полиомиелит в мире, в т. ч. с помощью иммунизации детей, которая включена в календарь прививок большинства стран. Но до сих пор этого сделать не удалось, случаи заболевания продолжают регистрироваться ежегодно.

С момента появления вакцины в 1953 году число случаев заболевания резко сократилось, однако вирус еще существует и может вновь распространяться в популяциях с низким уровнем вакцинации. Полиомиелит особенно опасен для детей, так как их иммунная система не способна противостоять ему без предварительной иммунизации.

«Симптомы болезни могут проявляться по-разному. В легкой форме вирус вызывает недомогание, напоминающее обычную вирусную инфекцию: усталость, головную боль, лихорадку, боли в горле, рвоту, скованность шеи и спины, мышечную слабость. Однако у некоторых детей инфекция приводит к тяжелой форме заболевания, когда развивается паралич. Вялые и слабые конечности, потеря рефлексов, прогрессирующая мышечная слабость и боль, проблемы с дыханием и глотанием становятся тревожными признаками, требующими немедленной медицинской помощи», — объяснила врач.

Она уточнила, что основной причиной полиомиелита является полиовирус, который может передаваться не только через контакт с зараженным человеком, но и через загрязненную воду, пищу или предметы обихода. Путешествия в районы, где случаются вспышки, повышают риск заражения, а несоблюдение правил гигиены усугубляет распространение.

«Главный способ защиты от полиомиелита — вакцинация. Она позволяет организму выработать иммунитет к вирусу и практически полностью предотвращает развитие заболевания. Дети получают несколько доз вакцины в первые годы жизни, начиная с рождения и продолжая до 6 лет. Регулярная вакцинация делает полиомиелит редким, но отсутствие прививок снова превращает его в угрозу», — добавила педиатр.

По ее словам, лечение полиомиелита направлено на облегчение симптомов и поддержку организма, поскольку специфического лекарства нет. Больным показан постельный режим, физиотерапия, обезболивающие, спазмолитики, дыхательная поддержка и реабилитационные меры для восстановления подвижности. В некоторых случаях применяются вспомогательные средства передвижения и спецупражнения для укрепления мышц. Комплексный подход помогает минимизировать последствия, но полное восстановление не всегда возможно.

Сегодня полиомиелит считается побежденным во многих странах, но угроза его возвращения остается. Болезнь способна снова появиться там, где нарушена вакцинация или снизился иммунитет населения. Родителям важно помнить, что прививка — единственная надежная защита их детей от коварной инфекции.

«Полиомиелит может навсегда изменить жизнь ребенка, лишив его свободы передвижения и полноценного здоровья. Вакцинация и соблюдение мер предосторожности остаются ключевыми инструментами борьбы с этой опасной болезнью, которая, несмотря на кажущуюся забытость, по-прежнему представляет реальную угрозу для человечества», — заключила Сайфулина.

