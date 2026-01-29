Чудовищная антисанитария: медсестры в Прокопьевском интернате были уборщицами

Медицинские сестры в доме-интернате в Прокопьевске сами мыли туалеты

Медицинские сестры в доме-интернате в Прокопьевске мыли туалеты и работали санитарками, на это пожаловались сотрудники учреждения, сообщает SHOT .

Кроме того, работники учреждения жаловались на нехватку персонала, в частности, было мало медсестер. Сотрудницам приходилось мыть полы, что должны делать санитарки.

Работники рассказывали об антисанитарии и множестве нарушений, а условия в учреждении улучшались только в дни проверок. Работников активно нанимали, предлагая зарплату до 35 тыс. рублей. С начала года в интернате искали слесаря-электрика, сиделок, инструкторов по трудовой терапии и лечебной физкультуре, уборщика.

С начала января в доме-интернате в Прокопьевске умерли девять человек. Среди причин смерти: хроническая сердечная недостаточность, тромбоэмболия, болезнь легких и другие заболевания. Также возможной причиной назвали протухшую еду.

Похожая проблема была и в новокузнецком роддоме № 1, где в начале года умерли девять младенцев.

