Уголовное дело возбудили после смерти 9 младенцев в роддоме Новокузнецка
Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори
Следователи проверяют сообщение о халатности руководства и сотрудников Новокузнецкого родильного дома № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.
В СМИ появилась информация, что во время январских каникул в стационаре роддома умерли шесть младенцев, трое из них — в один день. Позже стало известно еще о троих умерших новорожденных.
Родильный дом закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди персонала. В том числе в Сети появилась информация о возможных нарушениях в организации медпомощи.
Сотрудники СК проверяют учреждение по ст. 293 УК РФ (халатность). Правоохранители изучают причины и обстоятельства произошедшего. Уже принято решение о возбуждении уголовного дела.
