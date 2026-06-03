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Ребенок получил пулю в голову: неадекват расстрелял подростков в Гольянове

В московском районе Гольяново пьяный мужчина начал стрелять в школьников. Они в день происшествия писали ОГЭ по русскому языку, а вечером пошли гулять, сообщает « МК: срочные новости ».

В результате стрельбы травму головы получил учащийся девятого класса.

Медики оперативно извлекли инородное тело. Здоровье пострадавшего вне опасности, в ближайшее время его отпустят из больницы домой.

Инцидент произошел 2 июня около 22:00 на Амурской улице. Подростки общались друг с другом во дворе после сдачи ОГЭ по русскому языку.

Находившиеся на втором этаже жилого дома двое пьяных граждан отреагировали на присутствие молодежи агрессивно. Один из них совершил не менее 10 выстрелов из пневматического оружия в сторону школьников, спровоцировав панику.

Открывший огонь злоумышленник уже задержан правоохранителями. Фигурантом оказался 27-летний москвич, у которого есть непогашенная судимость за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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