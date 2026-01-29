Протухшая еда и холод: от чего могли умереть пациенты интерната в Кузбассе

Большинство скончавшихся в Прокопьевском психоневрологическом интернате умерли от проблем с сердцем. Причиной госпитализаций пациентов может быть протухшая еда, сообщает Mash .

Ранее была зафиксирована вспышка гриппа А в доме-интернате для людей с психическими расстройствами. Скончались девять человек.

Ситуацию с испорченной пищей в интернате якобы исправили перед тем, как начали поступать многочисленные жалобы о том, что пациенты приходили в медпункт с высокой температурой, головной болью и кашлем, но им не давали жаропонижающих лекарств и в больницы не отправляли.

Массовая госпитализация заболевших началась только после размещения публикаций о ситуации в учреждении в Сети.

Так, в интернате мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке, потому что не было оборудования, в корпусах было холодно, в аптечках наблюдается дефицит базовых препаратов.

