Еще одно смертельное учреждение Кузбасса: 9 человек скончались в доме-интернате

9 человек умерли в психоневрологическом интернате Прокопьевска в январе

Девять человек из пансионата в Прокопьевске Кемеровской области, где произошло массовое заболевание гриппом А, умерли в этом месяце. По каждому случаю проведут проверку, сообщает ТАСС .

Ранее была зафиксирована вспышка гриппа А в доме-интернате для людей с психическими расстройствами. Заболели 46 человек.

«По результатам исследований патологоанатомов причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — сказали в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса.

Там уточнили, что специалисты еще выясняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека, которые умерли в стационаре Прокопьевской горбольницы.

Ранее в Новокузнецком роддоме скончались 9 новорожденных из-за ненадлежащего исполнения работниками своих профобязанностей (возбуждено уголовное дело). Позднее скончались еще младенцы. Суд постановил заключить главврача Виталия Хераскова под домашний арест. Информация о гибели новорожденных в роддоме появилась 13 января, после чего стационар был закрыт на карантин.

