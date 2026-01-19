Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы

Роддом в Новокузнецке, где в новогодние праздники погибли девять младенцев, будет закрыт в течение 90 суток. Такое постановление принял суд в Кузбассе, сообщает РИА Новости .

В рамках заседания выяснилось, что медучреждение допустило нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при оказании услуг.

Суд признал роддом виновным в совершении административного правонарушения (ч. 1 ст. 6.3 Кодекса РФ об АП) и решил приостановить его деятельность на 90 суток. Доступ к зданию разрешен для выполнения ремонта и работ по устранению нарушений.

Постановление суда пока что не было никем обжаловано.

По данным следствия, в роддоме № 1 Новокузнецка в новогодние праздники скончались девять младенцев. В рамках расследования уголовного дела по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности были задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

