Вирус в Прокопьевском интернате распространился из-за халатности сотрудников

Вирус в Прокопьевском интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области распространился из-за халатности сотрудников, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками в учреждении началась распространяться вирусная инфекция. Признаки заболевания были выявлены у 46 постояльцев. Пострадавших госпитализировали. В результате в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались 9 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи допросили руководство и медперсонал интерната. Также в ходе обысков была изъята необходимая для расследования документация. Назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

