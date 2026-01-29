Грибковые ногти пилили там же, где брали кровь у пациентов интерната в Кузбассе

В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами, где скончались 9 постояльцев, обработка грибковых ногтей проводилась в том же помещении, в котором брали кровь у пациентов, сообщает SHOT .

В результате проверки, проведенной прокуратурой, в учреждении были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Сотрудники не осуществляли дезинфекцию, а забор крови проводился не в стерильных помещениях.

Кроме того, постояльцы регулярно жаловались на то, что у них забирали пенсии. Экс-сотрудники также подтверждали эти факты. Полные выплаты отнимали у постояльцев без родственников. Если же у человека были близкие, ему оставляли лишь четверть от суммы.

Ранее в Прокопьевском психоневрологическом интернате была зафиксирована вспышка гриппа А. Заболели 46 человек. В январе в учреждении скончались 9 пациентов. Незадолго до трагедии выяснилось, что пациентов ПНИ кормили тухлятиной.

