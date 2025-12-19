Завершилась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным

Ежегодная программа «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным завершилась. Она началась в 12 часов и шла около 4,5 часов.

В пятницу глава государства ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов, а также граждан РФ. В этому году также активно вопросы задавали дети.

В рамках передачи президент рассказал о проведении спецоперации, своей работе, молодых ученых, мессенджере MAX, беспилотных системах, моратории на штрафы для застройщиков, запрете сатанизма и многом другом.

Провели программу журналисты «России 1» Павел Зарубин и Первого канала Екатерина Березовская.

