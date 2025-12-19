Путин назвал колдунов и экстрасенсов «бредом»

В эфире программы «Итоги года» представительница телеканала «Спас» Ксения Аксенова обратила внимание президента России Владимира Путина на проблему колдунов и экстрасенсов, которые массово обманывают людей. Она поинтересовалась, можно ли запретить в нашей стране рекламу подобного рода услуг.

Аксенова рассказала Путину, что по итогам прошлого года жители России из-за доверчивости потратили на оккультные услуги свыше 2,5 трлн рублей. Она поинтересовалась, можно ли в России ввести запрет на магические и оккультные рекламы, как это было сделано с Международным движением сатанизма*.

«Что касается законодательных решений, решений высших судебных инстанций и Конституционного суда, и Верховного суда — это надо соблюдать всем. Я еще раз посмотрю на это, поручу соответствующим контрольным органам за этим самым внимательным образом наблюдать, следить и не нарушать принятых на законодательном или высшем судебном уровне решений. Здесь надо действовать, конечно, аккуратно. Я полностью согласен, что сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред! Просто вводят людей в заблуждение, просто загоняют людей в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состоянию», — сказал Путин.

По словам Путина, с этой проблемой действительно нужно бороться, однако также надо действовать аккуратно, чтобы не перегибать с запретами и не нарушать права и свободы человека. Глава государства пообещал поручить компетентным органам внимательнее следить за происходящим в указанной сфере и своевременно реагировать.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

