В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Он отметил, что пока армии пока не хватает тяжелых беспилотников, но над этим вопросом работают Минобороны и промышленность, задача будет решена. Глава государства отметил, что министр обороны страны Андрей Белоусов лично занимается вопросом БПЛА.

«И в том числе благодаря его (Белоусова — ред.) усилиям ситуация с беспилотниками у нас кардинальным образом поменялась», — сказал Путин.

По словам президента, россияне и бизнес дополнительно ко всему собрали 83 млрд рублей, которые пошли на разные цели, но в значительно части и на дроны.

Путин подчеркнул, что по количеству БПЛА российская армия сейчас превосходит противника практически на всех участках фронта.

