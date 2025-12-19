сегодня в 15:21

Путин поручил правительству не продлять мораторий на штрафы для застройщиков

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны больше не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилой недвижимости.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Данный мораторий вводили во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать строительную отрасль страны и до сих пор не отменили.

Путин уточнил, что мораторий действует до конца года.

«Полагаю, достаточно. И попрошу правительство этих мораториев не продлевать», — сказал президент.

