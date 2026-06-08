Музыканты из Москвы выступят на фестивале Кустурицы «Кустендорф Классик» в Сербии

Закончился отборочный этап музыкального фестиваля «Кустендорф Классик», который пройдет в Сербии с 27 по 29 августа. Представлять Россию будут 12 исполнителей в возрасте от 18 до 25 лет, среди которых 3 московских музыканта.

Глава комиссии по отбору финалистов — народный артист России, пианист Юрий Розум. В 2026 году участники покажут мастерство по четырем направлениям. Среди них духовые инструменты, фортепиано, вокал и струнные.

Музыканты из Сербии и РФ поборются за основные награды фестиваля. Тем, кто выиграет, дадут золотую, серебряную или бронзовую матрешку.

Важным дополнением программы будут концерты закрытия и открытия. Там совместно с мэтрами сцены будут выступать и участники конкурса. Главой международного жюри станет дирижер из РФ Михаил Голиков.

У артистов из Москвы уже были награды «Кустендорф Классик». С момента начала проведения мероприятия «Газпром нефть» является его соорганизатором в рамках программы социнвестиций «Родные города».

Отборочный тур фестиваля организовывается и в музыкальных школах московского района Капотня. Там находится столичный НПЗ компании. Каждый год при поддержке предприятия на площадках района проводятся разные проекты культурного досуга. Среди них мастер-классы игры на разных инструментах для детей.

Особенности мероприятия

Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов

«Наверное, это один из немногих конкурсов, где нет проигравших. Уже само участие в „Кустендорф Классик“ — серьезное достижение для молодого музыканта. Фестиваль дает возможность выступить на международной сцене, услышать талантливых исполнителей из России и Сербии, обменяться опытом и получить ценный профессиональный взгляд со стороны признанных мастеров. Год от года уровень конкурсантов растет, и я надеюсь, что в этом году мастерство участников вновь впечатлит и жюри, и зрителей фестиваля», — выразил мнение Голиков.

На «Кустендорф Классик» особая атмосфера. Она помогает объединить всех участников.

На время проведения мероприятия Дрвенград становится пространством творческого общения. Там постоянно играет музыка, проводятся выступления и импровизации под открытым небом. Фестиваль превращается не только в конкурс, но и ключевой этап профессионального взросления для молодых музыкантов. Также соревнование дает стимул для самосовершенствования.

Поддержка молодых музыкантов из регионов

Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов Фото - © Жанна Галай, Константин Кондрухов

Директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова отметила, что для некоторых молодых артистов из регионов «Кустендорф Классик» становится первым выездом за пределы своего населенного пункта. Они получают возможность выступить плечом к плечу с лучшими музыкантами, услышать, как те играют, и осознать, что могут оказаться на том же месте.

«Мы уверены, что в каждом регионе, в каждой музыкальной школе есть талантливые ребята. Наша задача — не просто поддержать их, а создать среду, где они поверят в себя, найдут единомышленников и увидят, что путь в профессию может начаться именно там, где они живут», — добавила Сугакова.