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Рыба-хирург «съела» российскую туристку за границей в первый день отпуска

Рыба-хирург «съела» российскую туристку за границей в первый день отпуска. В момент нападения было много крови. Об этом рассказала сама пострадавшая в своем блоге josephine.

«Меня „съела“ милая рыба хирург в первый день отпуска. Столько крови я не видела никогда, море было лиловое», — пожаловалась россиянка в публикации.

Очевидцы на пляже среагировали быстро. Они оказали девушке первую помощь, наложили повязку и доставили в клинику при гостинице.

Там дежурный врач обработал порез, сделал анестезию и наложил четыре шва.

Вслед за этим путешественницу перевезли в городской госпиталь для более серьезного осмотра. Там медики поставили капельницу, сделали необходимые инъекции и ввели вакцину.

Местные врачи прописали девушке целый пакет медикаментов, включая антибиотики и противовоспалительные препараты. Также ей запретили заходить в воду в течение двух суток и назначили ежедневные перевязки.

Несмотря на серьезный срыв запланированного бюджета из-за трат на лечение, туристка сохраняет оптимизм. Она планирует продолжить отдых после восстановления.

Ранее другая российская туристка заграницей на берегу пыталась поймать такую же рыбу-хирурга. Она чудом не была атакована.

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