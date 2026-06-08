Прислали подделку? Россиянка купила тоник и получила отек, волдыри и ожоги

Россиянка заказала косметику в известной парфюмерно-косметической сети, но ей, предварительно, доставили подделку. У девушки появился сильный отек, а у ее парня от капли средства образовался ожог. Об этом она рассказала в своем блоге ivannasobolevskaya.

По словам пострадавшей, она заказала брендовую косметику, которой пользуется уже пять лет. После нанесения на кожу тоника у нее покраснела шея, а горло начало опухать. Россиянка испугалась, что это отек Квинке, и вызвала скорую помощь.

Медики поставили девушке два укола, но госпитализировать не стали. Затем молодой человек пострадавшей решил посмотреть на тонер и взял его в руки. Капля попала ему на кожу, после чего там сразу появились волдыри и ожог.

Россиянка подозревает, что ей доставили подделку. Она также сравнила на видео упаковку оригинального продукта и того, что ей прислали. Они заметно отличались по высоте и объему. Девушка отметила, что поддержка магазина, в котором она приобрела продукт, вернула ей средства и предложила 1500 бонусов на следующие покупки. Но россиянка сомневается, что в будущем будет приобретать товары у данной сети.

Пользователи интернета отметили, что происшествие могло произойти по вине бренда косметики, а не магазина. Россиянка ответила, что запросила накладную, чтобы отследить цепочку и разобраться в ситуации.

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