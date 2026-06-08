Жара и сбитый режим: почему летом часто случается бессонница

Жара, длинный световой день и сбитый режим могут приводить к бессоннице летом, сообщила РИАМО детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

«Действительно, весной часто мы говорим об обострении хронических патологий, заболеваний, усталости, какой-то хандре, весенних перепадах настроения. Но именно летом многие начинают хуже засыпать, чаще просыпаются ночью и утром просыпаются с ощущением, как будто организм не восстановился», — сказала Бутенко.

По словам специалиста, основной причиной нарушений сна становится высокая температура.

«Главная причина всего этого — это жара. Для нормального засыпания нашему телу нужно немножко охладиться. Вечером температура нашего тела естественно снижается, и это один из сигналов нашему головному мозгу, что нам пора спать. Но если в комнате, где мы находимся, душно, постель теплая, воздух сухой, тяжелый, наш организм не может отдать тепло, не может охладиться – сон становится поверхностным», — пояснила она.

Бутенко добавила, что даже незначительное обезвоживание может ухудшать самочувствие.

«Даже легкий дефицит воды может усиливать слабость, головную боль, усиливать сердцебиение, повышать раздражительность или ощущение внутреннего напряжения. Естественно, когда наше тело напряжено, ему уснуть сложнее», — уточнила врач.

Свет и биологические часы

Еще одной причиной бессонницы становится длинный световой день.

«Летом темнеет поздно, светает рано. Мозг получает больше световых сигналов, чем зимой, и наши биологические часы начинают смещаться. Мозгу кажется, что еще светло, рано ложиться, в итоге отход ко сну сдвигается все позже и позже. А утром вставать на работу нужно по обычному графику», — отметила невролог.

Сбитый режим

Нарушения сна также связаны с изменением привычного распорядка.

«В теплое время года мы можем позже ужинать, дольше гулять на улице, ездим в гости, на природу, возвращаемся с каких-то мероприятий ближе к полуночи. У детей сбивается режим из-за каникул, у взрослых — из-за отпусков и поездок. Даже если такие изменения приятные, например отпуск, то для нервной системы это все равно нагрузка», — заключила специалист.

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