В Подмосковье опекуны подали 15 тыс онлайн-отчетов в 2026 году

С начала 2026 года опекуны и попечители в Подмосковье направили почти 15 тыс. заявлений на подачу отчета об имуществе подопечного через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Отчет опекуна (попечителя)» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить подтверждающие документы.

Ежегодный отчет содержит сведения о хранении и использовании имущества подопечного, управлении этим имуществом, а также о доходах и расходах за отчетный период. Документ необходимо направить до 1 февраля года, следующего за отчетным. В случае освобождения опекуна от обязанностей отчет нужно представить в течение трех дней.

В сервис встроен умный помощник: при подаче отчета за несовершеннолетнего ребенка система автоматически подгружает данные о нем, а также заполняет сведения о доходах подопечного. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.