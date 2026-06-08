Антимонопольное ведомство возбудило дело из-за товарного знака

В управление обратился индивидуальный предприниматель, который продает косметическую продукцию. Он заявил о возможном недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на товарный знак.

Ведомство рассмотрело обращение и возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. Основанием стали признаки нарушения части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции.

Если вина хозяйствующего субъекта подтвердится, ему грозит штраф.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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