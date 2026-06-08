В Долгопрудном строят спортивный кластер за 350 млн рублей

Спортивный кластер возводят рядом с ледовой ареной в Долгопрудном. В состав комплекса войдут футбольная арена и многофункциональный спорткомплекс, завершить работы планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый объект объединит несколько видов спорта на одной территории. В кластере разместят футбольный манеж с полем 60 на 40 метров, площадки для волейбола, баскетбола, тенниса и падел-тенниса, а также тренажерный зал и зал настольного тенниса. Для спортсменов оборудуют раздевалки, душевые, медицинский кабинет и помещения для тренеров и судей. В зданиях откроют буфеты на 20 мест каждый, рядом с футбольной ареной появится парковка на 89 машино-мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.