В Подмосковье за неделю подключили 465 камер системы «Безопасный регион»

В Московской области за прошедшую неделю к системе «Безопасный регион» подключили 465 видеокамер, а с начала 2026 года — более 4,7 тыс. устройств. Общее число камер в регионе превысило 171 тыс., сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система «Безопасный регион» охватывает общественные пространства по всему Подмосковью. Камеры установлены на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, у магазинов и на железнодорожных переездах. Под видеонаблюдением также находятся государственные детские учреждения и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.