Суд запретил «Монетке» продавать табак у школ в Прикамье

Роспотребнадзор обратился в суд после письма администрации Верещагинского муниципального округа. В нем сообщалось, что магазины «Монетка» находятся менее чем в 100 метрах от школ и детских садов.

Проверка установила, что с 1 января по 4 февраля 2026 года торговая сеть продавала табачную продукцию. По данным «Публичной кадастровой карты НСПД Росреестра», расстояние от магазинов до образовательных учреждений действительно было меньше 100 метров.

Учредителю ООО «Элемент — Трейд» — управляющей компании ООО «РМ — Групп» — вынесли предостережение о недопустимости нарушений. После отказа добровольно прекратить продажу сигарет Роспотребнадзор подал иск.

Суд удовлетворил требования ведомства. «Монетке» запретили продавать табачную, альтернативно табачную и никотинсодержащую продукцию в магазинах у образовательных учреждений Верещагинского округа. Компанию также обязали довести информацию о решении до потребителей через СМИ или другим способом.

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