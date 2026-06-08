Житель Нефтеюганска пойдет под суд за переделку пистолетов

Житель Нефтеюганска предстанет перед судом по делу о незаконном оружии

Житель Нефтеюганска предстанет перед судом по делам о незаконном оружии и повторном пьяном вождении, сообщает muksun.fm .

Югорчанина будут судить по трем статьям: за незаконную покупку оружия, его изготовление и повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

По данным силовиков, мужчина заказал через интернет три охолощенных пистолета и патроны. За посылки он заплатил 120 000 рублей. После получения разобранного оружия обвиняемый собрал его и переделал в боевое.

При обыске у фигуранта нашли пистолеты Макарова, сигнальный стартовый пистолет, почти 40 пуль и гильз, 10 патронов и оборудование для их изготовления. Разрешения на оружие у мужчины не было.

После задержания он объяснил, что с детства интересовался оружием и хотел иметь его при себе.

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