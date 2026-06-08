Воробьев обратил внимание на значимость выступления Путина на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что ключевым событием ПМЭФ-2026 стало выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого национальный лидер обозначил акценты и приоритеты направлений развития.

«Это большое мероприятие, на котором расставляются акценты по нашему политическому, экономическому, отраслевому и региональному движению, приоритизация направлений. В частности, президент еще раз уделил внимание важности направления собственной логистической, технологической и финансовой базы. Все это мы могли видеть на стендах форума», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Это ежегодный форум, который проводят с 1997 года. С 2006 года в нем участвует президент. Путин выступил на ПМЭФ 5 июня.

Московская область на ПМЭФ-2026 в том числе заключила соглашения о запуске робототехнических производств и создании новых индустриальных площадок. Общий объем инвестиций составит десятки миллиардов рублей, проекты реализуют в Щелкове, Химках, Королеве, Солнечногорске и Серпухове.

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