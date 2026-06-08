Подмосковье привлечет миллиарды в робототехнику и технопарки

Московская область на ПМЭФ-2026 заключила соглашения о запуске робототехнических производств и создании новых индустриальных площадок. Общий объем инвестиций составит десятки миллиардов рублей, проекты реализуют в Щелкове, Химках, Королеве, Солнечногорске и Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Одним из ключевых направлений стала роботизация промышленности и логистики. На форуме прошла встреча с генеральным директором концерна «Калашников» Аланом Лушниковым и управляющим партнером компании «Семаргл» Сергеем Терентьевым, где обсудили создание в Подмосковье завода по выпуску промышленной робототехники.

«Роботизация сегодня становится неотъемлемой частью современных производств и складской логистики. Такие технологии позволяют повысить эффективность предприятий и освободить сотрудников от тяжелого физического труда. Для Московской области развитие робототехники является одним из приоритетов промышленной политики», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Новые соглашения, по ее словам, укрепят позиции Подмосковья как промышленного центра и создадут рабочие места.

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске компания «ССИ Решения» вложит 450 млн рублей в расширение производства оборудования для роботизации складов. Площадка начнет работу летом 2026 года, будет создано 40 рабочих мест. Продукцию планируют поставлять в Россию, страны СНГ и Ближнего Востока.

В особой экономической зоне «Большой Серпухов» до 2030 года построят технопарк с лабораториями и производственно-складскими помещениями. Инвестиции составят 3,5 млрд рублей, планируется создать около 400 рабочих мест.

Также подписаны соглашения о строительстве трех площадок формата «Лайт Индастриал». В Щелкове компания «Арлетт» вложит 10 млрд рублей и создаст более 5,3 тыс. рабочих мест. В Химках «Химки Экспо» инвестирует 6 млрд рублей, будет создано свыше 3,3 тыс. рабочих мест. В Королеве «РДС Королев Парк» до конца 2029 года построит технопарк стоимостью 1,5 млрд рублей с созданием около 500 рабочих мест.

Дополнительно проекты формата «Лайт Индастриал» реализуют в государственных индустриальных парках «Титан» в Ленинском округе и «Ключ» в Дмитровском округе. Это обеспечит более 400 рабочих мест и расширит доступ малого и среднего бизнеса к готовой инфраструктуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.