Дизайнер посоветовала россиянкам искать летние вещи в мужском отделе

Женская летняя одежда не всегда удобна: тонкие ткани могут просвечивать, карманы часто малы, а вещи быстро теряют форму после стирок. Мужские модели нередко оказываются плотнее, долговечнее и стоят сопоставимо или дешевле.

По словам Алевтини, удачной покупкой могут стать мужские бермуды. У них глубокие карманы, комфортная длина и плотная ткань. Такие шорты подходят для прогулок и офисов без строгого дресс-кода.

Дизайнер также рекомендовала присмотреться к мужским пиджакам из льна, хлопка или тонкой шерсти. Они лучше держат форму, имеют четкий крой и полноценные карманы. Модель на один-два размера больше поможет создать оверсайз-образ.

Мужские рубашки обычно не перегружены декором и выполнены из более плотных тканей. Их можно носить отдельно или поверх майки. Среди аксессуаров Алевтини выделила прочные кожаные ремни, вместительные шоперы и галстуки, которые все чаще становятся частью женского гардероба.

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