Россиян предупредили об опасности прогулок под дождем

Летние прогулки под дождем могут привести к переохлаждению и инфекциям через грязную воду. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, сообщает Life.ru .

Мухина объяснила, что мокрая одежда и кожа усиливают потерю тепла. Из-за переохлаждения меняется кровоток и снижается местный иммунитет слизистых, поэтому после промокших ног может заболеть горло.

«Прекрасная прогулка по лужам — это так романтично. Однако лужи — это еще и сточные воды с крыш и поребриков, где часто имеются птичьи фекалии, всевозможные плевки прохожих. Все это — инфекционная среда», — пояснила врач.

Специалист связала контакт с грязной водой с риском кожных и кишечных инфекций, лептоспироза и грибка стоп. Дождевая вода также может содержать тяжелые металлы и химические соединения.

Врач посоветовала надевать дождевик и резиновую обувь, не ходить босиком по лужам и влажной траве, избегать воды из неизвестных источников, а повреждения кожи обрабатывать антисептиком и закрывать пластырем.

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