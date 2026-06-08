Забелин рассказал о новых поликлиниках, открытых в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов рассказал о семи новых ключевых объектах первичного звена здравоохранения, которые были открыты или открываются в 2025–2026 годах.

В Хотькове Сергиево-Посадского округа в январе 2025 года было открыто современное здание поликлиники с новым оборудованием на 450 посещений в смену. В Видном в июне 2025 года заработала поликлиника мощностью на 750 посещений в смену (550 взрослых и 200 детей).

В прошлом году в Котельниках появилась новая поликлиника, которая в 5 раз больше старой. В Лобне с конца прошлого года работает одна из крупнейших поликлиник, которая рассчитана на 600 посещений в смену.

В Люберцах с февраля этого года работает новая поликлиника на 500 посещений в смену. Там появилось 20 новых профилей. В Чехове с 1 июня 2026 года работает детская поликлиника на 500 посещений в смену. Также в планах в июле открыть крупную поликлинику в Ногинске.

Забелин подчеркнул, что, начиная с прошлого года, Минсоцразвития проводит опрос об удовлетворенности населения работой поликлиник. Средняя оценка составляет 4,72.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

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