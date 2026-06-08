Женщина на Geely сбила двух велосипедистов в Лисьем Носу

сегодня в 13:32

В Лисьем Носу 64-летняя женщина сбила двух велосипедистов

В Лисьем Носу 64-летняя водитель Geely Atlas съехала с дороги и сбила двух велосипедистов на велодорожке. Один человек погиб, сообщает «Бриф24» .

Авария произошла 7 июня на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа. 64-летняя женщина за рулем «Джили Атлас» съехала с проезжей части в кювет и на велодорожке наехала на двух велосипедистов.

Мужчина 2001 года рождения скончался на месте от полученных травм. Его ровесницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Причины, по которым водитель потеряла контроль над автомобилем, пока не установлены. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.