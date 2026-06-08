Кузбассовцы могут лечиться в частных клиниках бесплатно

Жители Кузбасса могут бесплатно получать помощь в частных клиниках по полису ОМС

Жители Кузбасса могут бесплатно получать помощь в частных клиниках по полису обязательного медицинского страхования. Это касается экстренных случаев и медцентров, включенных в систему ОМС, сообщает vse42.ru .

Частная клиника может требовать оплату, если жизни пациента ничего не угрожает. При прямой угрозе врач обязан оказать помощь немедленно и бесплатно. Выставлять счет за спасение жизни нельзя.

Плановую помощь по полису можно получить в частной клинике, которая работает в системе ОМС. Обычно доступны прием терапевта, педиатра и гинеколога, а также УЗИ, рентген, анализы и часть стоматологических услуг, включая удаление зубов и пломбы.

Проверить клинику можно в реестре медорганизаций на сайте территориального фонда ОМС. Также можно позвонить в страховую компанию, которая выдала полис, или уточнить информацию в самой клинике.

Некоторые услуги остаются платными, например протезирование или улучшенные материалы. Если пациенту навязывают оплату за услугу по ОМС, можно жаловаться в территориальный фонд ОМС или страховую компанию.

Для постоянного обслуживания нужно прикрепиться к выбранной клинике. Для этого подают заявление, паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Клиника не вправе отказать в услугах, входящих в программу ОМС.

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