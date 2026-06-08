Пьяный депутат сбил женщину на пешеходном переходе под Калугой
Депутат-самовыдвиженец думы Тарусского муниципального округа Сергей Манаков сбил женщину на пешеходном переходе. Оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщил глава Тарусского муниципального округа Калужской области Михаил Голубев в соцсети «ВКонтакте».
Авария случилась 7 июня в Тарусе на улице Ленина. Женщина получила травмы, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.
По информации правоохранительных органов, за рулем автомобиля находился Манаков. Он был пьян. Женщину увезли в больницу, ей оказывают помощь.
Свою карьеру Манаков начинал с правоохранительных органов, а затем перешел на муниципальную службу. В том числе он отвечал за безопасность дорожного движения.
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