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Мужчина в Крыму всю ночь простоял в очереди за бензином и получил острый инфаркт

В одной из больниц Республики Крым реанимационная бригада и хирурги спасли жизнь 40-летнему мужчине, который перенес две клинические смерти из-за сильного стресса после нахождения в очереди за бензином на заправке. Пациента доставили в операционную с острым инфарктом, рассказала в публикации в соцсетях работавшая на смене врач-анестезиолог Карина У.

Выяснилось, что накануне госпитализации мужчина всю ночь провел в очереди за бензином. Там сильно нервничал, ругался и переживал.

Тяжелый приступ развился во время подготовки к хирургическому вмешательству. Прямо на операционном столе у мужчины началась фибрилляция сердца и наступила клиническая смерть.

Медикам удалось вернуть пациента к жизни. Однако буквально через пару минут ситуация повторилась. Врачам пришлось вторично бороться за его жизнь.

По словам анестезиолога, пациенту очень повезло оказаться в этот критический момент под наблюдением специалистов. Вне стен больницы шансов на выживание практически не было бы.

Хирурги оперативно провели операцию и установили внутрисосудистый стент. После этого состояние больного стабилизировали. Затем его перевели в палату реанимации.

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